Приемный вместо Платона? Виторган решился усыновить ребенка из приюта

На это намекает то, что Максим часто бывает в детских домах и общение с сиротами.

После того, как в сети появился очередной пост Максима Виторгана о своих подопечных из детского дома, некоторые подписчики стали сомневаться с действительных причинах посещения данных заведений. Фанаты Виторгана решили, что после развода с Ксенией Собчак, он тщательно пересмотрел свое решение по поводу усыновления ребенка из приюта. Предположительно, главной причиной не решаться на такой поступок была Ксения, а после их расставания Максима ничего не держит от решения, которое так важно для него самого. Напомним, в прошлом году Виторган заявлял, что усыновление ребенка из детдома для него исключено. Однако в конце разговора Максим оговорился, что «пока исключено».

Скорее всего, сейчас настал тот момент, чтобы решиться на такой поступок. Отметим, что не все подписчики Виторгана положительно оценили такой поступок публичной личности. Некоторые считают, что усыновлением сироты знаменитость старается заметить Платона. Подписчики написали, что приемный сын никогда не заменит родного. Также отметили, что вместо походов по приютам, нужно время проводить с Платоном. Сам Максим Виторган игнорирует такие выпады.