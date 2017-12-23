Милла Йовович повеселилась на концерте Димы Билана в Лос-Анджелесе

Голливудская знаменитость поддержала отечественного исполнителя.

Недавно певец Дима Билан отправилась в гастрольный тур по США. На днях состоялось выступление в Калифорнии. Среди многочисленных зрителей была и голливудская актриса Милла Йовович, с которой певец пообщался. Во время выступления актриса находилась в фан-зоне и при этом веселилась, пританцовывая. Коротким видео с концерта Дима Билан поделился с поклонниками в сети. На ролике видно, что Йовович находится рядом со сценой и подпевает исполнителю.

В подписи Билан написал, что Милла – замечательный человек, который поражает певца своей энергией и легкостью. Через время певец опубликовал в сети селфи с Миллой Йовович. Поклонники в комментариях написали, что для настоящей дружбы океан – это не помеха.