Дима Билан пока что не хочет детей

Дима Билан не готов к появлению наследников, по крайней мере, до того, как ему «стукнет» 40 лет. Об этом певец написал в философском посте на страничке в Instagram.

Свои размышления певец посвятил отцу и тому, где лучше жить – в огромном мегаполисе, среди асфальта и гудрона, или на природе, с которой можно вести «вдумчивый разговор». В связи с этим нелегким выбором Билан вспомнил, как этот вопрос решал его отец, уходя на рыбалку или в лес. Лишь теперь, говорит певец, пришло понимание, что общение с природой – вторая по значимости после семьи ценность в жизни.

Но тут же Дима написал, что не планирует заводить детей, по крайней мере, до тех пор, пока ему не исполнится сорок лет. Хотя признался, что уже был «в шаге» от отцовства. По словам поп-исполнителя, в детстве он «назнался» ранней ответственности, присматривая за младшей сестрой. Так что не чувствует себя готовым знакомиться с новым «Я», пока не найдет ответов на поставленные перед собой вопросы.