Любовный транс: Билан заступился за выбор Венсана Касселя

51-летний французский актер женился на 21-летней модели Тине Кунаки. Певец сравнил их отношения с «пьяной любовью».

«А вот и первые последователи клипа - трендсеттера Пьяная любовь! Красивая пара! Касселя уважаю.», - пишет он на своей страничке в Instagram.

Не секрет, что новый тренд звезд шоу-бизнеса разновозрастные браки. Стало известно, что у молодоженов 30 лет разница в возрасте. Супругов этот факт нисколько не пугает. Впервые актер вышел в свет со своей избранницей, когда ей исполнилось 19.

В премьере своего нового клипа «Пьяная любовь» Дима Билан и Полина Гудиева решили передать весь любовный транс. Стилистика посвящена провинциальным свадьбам 90-х годов. Именно с этим образом «любовного транса» Дима Билан сравнил бракосочетание модели и актера.