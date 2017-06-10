Дима Билан принимает решения по советам астролога

Дима Билан признался, что стал посещать астролога. Это случилось в одном из интервью на 17-й церемонии вручения премии Муз-ТВ 2019. В номинации на «Лучшее видео» с композицей «Молния» певец стал почетным обладателем премии.

Дима поведал тайну о том, что временами пользуется услугами астролога. По его словам, специалист предсказал ему блестящее будущее в роли продюсера. Певец уже давно пишет свои песни и музыку, но конкретно о карьере продюсера не задумывался. Астролог утверждает, что если Билан решится реализовать свою музыку в продюсерском ключе, признание ему обеспечено. Возможно, совсем скоро мир увидит певца в новом амплуа.

Кроме этого, певец рассказал, что увлечен древней китайской практикой ба-цзы. Эта практика является одной из составляющих философии фен-шуй и помогает предсказать события, в основном по дате рождения. Билан убеждает, что эта практика значительно помогает ему в творческом плане, в принятии жизненных решений.

В интервью, Дима Билан поделился летними планами. Этим летом он планирует посетить Средиземноморье, кататься на лодке, а также посетить серию концертов в Лондоне.



