Оправдуется за фальшивые отношения? Рудова похвасталась большим букетом роз

Предполагали, что артистка пиарится за счет новых отношений, но оказалось, что ее кавалер общий друг с Седоковой.

Некоторое время назад артистка Наталья Рудова отдыхала в Турции вместе с Анной Седоковой. Когда она была на отдыхе, то публиковала снимки, среди которых есть фото с незнакомцем. В это же время начинающий блогер Эдуард Зарубин признался в любви к артистке. Однако, журналисты выяснили, что таинственным молодым человеком с фотографий Рудовой был фотограф Даниил Величко. В интернете ходят слухи, что молодой человек нетрадиционной ориентации. Именно поэтому пользователи посчитали, что фото с таим парнем – это просто пиар на отношениях с подвернувшимся в тот момент парнем. Конечно, артистке это удалось, но сам пиар оказался плачевным и плохо продуманным.

После этого Наталья Рудова не вспоминала и не говорила о новом возлюбленном. Скорее всего, из-за того, чтобы не появилось новых слухов, ведь ее идея стала провальной. Отметим, сейчас Рудова на своей странице в сети похвасталась большим букетом роз, но, не говоря, кто прислала такое великолепие. Складывается впечатление, что артистка пытается оправдаться перед фанатами за фальшивые отношения. Вроде как у нее есть возлюбленный и его намерения самые серьезные.