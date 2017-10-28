Бородина «тычет носом» супруга в его недостатки

Курбана Омарова «бомбануло» в сети из-за постоянных придирок супруги.

Благоверный ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров часто публикует в сети короткие видео, а также ведут свой блог. Мужчина дает советы по разным вопросам, рассказывает истории из жизни и просто обращается к своим подписчиками. Недавно Омаров разместил ролик, в котором разговаривал о возлюбленной. Из записи следует, что Курбан абсолютно не умеет делать снимки, считает Ксения Бородина. Омаров говорит, что Ксения часто придирается к нему и жалуется, что у него «кривые руки». Помимо этого на записи видно, как Омаров искренне возмущается по данному поводу и пытается найти ответ на вечный вопрос «Что женщины за существа?».

Кроме того, что Бородина публично выставляет супруга ни на что негодного, так она еще и «тычет носом» в его недостатки. Многие считают, что неумение делать фото – это не самая главная проблема в жизни, поэтому придирки Ксении можно считать необоснованными. Также говорят, что в проблемах в семье виновата сама Ксении, ведь пресса неоднократно писала об этом. Возможно, теперь Бородина решила доконать супруга пилением мозга по пустякам.