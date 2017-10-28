Супруг Бородиной собирается написать книгу об отношениях

Курбан Омаров открыл поклонникам новую сторону себя – стал писателем.

Некоторое время назад супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров поделился с поклонниками свои секретом. Он признался, что собирается написать книгу об отношениях. Через время мужчина опубликовал фрагмент своего произведения. Отметим, что Курбан почти закончил книгу. Дело в том, что у Омарова большой опыт в отношениях, так как до Бородиной он уже был женат и у него есть сын. Опубликованный отрывок из книги очень заинтриговал поклонников. Во фрагменте творения описано мнение Курбана Омарова по поводу, какой должна быть позиция мужчины к своей любимой женщине.

Мужчина считает, что женщине не стоит ставить запреты, нужно наслаждаться отношениями с избранницей, а не переделывать ее. Поклонники обрадовались, что такой опытный мужчина решил поделиться мнением и позицией. Одни подписчики согласились с высказыванием в отрывке, а другие написали, что обязательно приобретут книгу.