Стало известным, кого из российских звёзд убил СПИД

Смерти начались ещё в СССР, но тогда это тщательно скрывали. Советские артисты считались лицом страны, которым чужды буржуазные извращения. Даже сейчас предпочитают замалчивать, что человек скончался по причине ВИЧ-инфекции.

Однако, в настоящее время уже стало известным, кого из российских звёзд убил именно СПИД. Первая зафиксированная смерть от него относится к 1988 году.

Тогда весной умер 33-летний Юрий Егоров, являющийся советско-нидерландским пианистом. Когда он в 1976 году находился на гастролях в Италии, то попросил там политическое убежище.

После того, как он его получил, то обосновался в Нидерландах. Егоров объявил, что является открытым геем. При этом неоднократно выступал с жалобами на то, что в СССР гомосексуализм считается незаконным. Более того, он рассматривается в качестве одной из форм сумасшествия.

В том же 1988 году произошла смерть 49-летнего Геннадия Шмакова, бывшего поэтом, переводчиком и балетным критиком. СПИД убил его в США. Туда он переехал после фиктивного брака с гражданкой этой страны.

Свою гомосексуальность Шмаков никогда не скрывал. Известно о его дружеских отношениях с Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым.

В январе 1993 года скончался Рудольф Нуреев, которому на момент смерти было 54 года. Он был очень известным советским, британским, а, затем, французским артистом балета и балетмейстером.

После того, как Нуреев сбежал из СССР, он познакомился с Эриком Бруном, датским танцовщиком. Они стали парой. Брун умер в 1986 году. Нуреев его пережил на 7 лет. Причиной смерти обоих стал СПИД.

В 2007 году по той же причине произошла смерть стилиста Льва Новикова. Именно он создавал образы Алле Пугачёвой, Валерию Леонтьеву, Ивану Демидову и многим другим знаменитостям.

Новиков узнал, что у него СПИД в конце 1990-х. Он скончался в возрасте 49 лет.

В 2010 году ушла из жизни актриса Лика Добрянская. Перед смертью она сильно ослабела и стремительно теряла в весе. Диагноз СПИД не был официально озвучен. Однако, знающие люди утверждают, что это был именно он.

В 2012 году ушёл из жизни Фёдор Чеханков, бывший народным артистом РСФСР. Он выступал в Театре российской армии. Актёр выступал в «Шинели», «Учителе танцев», «Идиоте» и других спектаклях. СПИД настиг его в возрасте 72 года.

В июле 2018 года от этого прогрессирующего недуга скончался Александр Исаков. Актёру было лишь 39 лет.

В настоящий момент отсутствует достоверная информация, как именно они получили ВИЧ-инфекцию. Половым путём, хотя в случае с Нуреевым в этом вряд ли стоит сомневаться, или как-то иначе.