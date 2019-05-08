Оксана Ряска из «Дома-2» показала своего американского возлюбленного

Улетевшая на постоянное место жительства в США Оксана похвасталась перед поклонниками новым возлюбленным.

Несколько месяцев назад Оксана Ряска из «Дома-2» приняла серьезное решение – она улетела в США на постоянное место жительства. Сначала в Нью-Йорк девушка отправилась как турист, но решила там остаться навсегда, не боясь, что ее будут окружать совершенно незнакомые и чужие люди. Через время Оксане удалось найти там хорошую работу, а также встретила своего возлюбленного, который почти незамедлительно предложил ей переехать к нему. Недавно Оксана Ряска опубликовала новое фото в сети, на котором показала своего американского возлюбленного.

Отметим, до этого участница телестройки не показывала любимого поклонникам, просто рассказывала о нем. Так стало известно, что мужчина тоже уроженец России. В подписи к снимку Ряска поблагодарила возлюбленного. Мужчину зовут Сергей и он также как и Оксана решил поменять свою жизнь, но это было 10 лет назад. Помимо этого Ряска написала, что боится первого рабочего дня, так как в США все намного строже. Также Оксана переживает за то, что ей придется много работать и на себя времени не останется.