Детское кукольное лицо: Оксана Федорова перестала походить сама на себя

С момента победы на «Мисс Вселенной» внешность знаменитости менялась, но не так кардинально.

Оксана Федорова в 2002 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная». В то время девушка была хороша естественной красотой. Однако с того времени внешность Федоровой подвергалась различным изменениям, но так кардинально, как недавно. За последнее время Оксана сильно поправилась, но на это были уважительные причины. После этого девушка стала худеть. Несколько дней назад она участвовала в съемках рекламного ролика, на котором предстала в обычном для себя образе.

Однако накануне поклонники пришли в замешательство от нового снимка Оксаны Федоровой. На новом фото девушка перестала походить сама на себя. Оксана использовала специальные фильтры, что ее лицо стало детское и кукольное. Дополнением к новому образу стала прическа – зачесанные назад волосы.