Кит Харингтон попал в реабилитационный центр после окончания «Игры престолов»

Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в нашумевшем сериале «Игра престолов»(Game of Thrones), обратился в клинику для реабилитации. 32-летний Харингтон прибег к помощи врачей для того, чтобы побороть проблемы с алкоголизмом и стрессом.

Медицинская помощь актеру понадобилась из-за окончания сериала. В оздоровительный центр актер приехал еще за месяц до выхода последней серии финального сезона сериала Game of Thrones. Но тревожное состояние Харингтона преследовало уже давно. Ещё в прошлом году он признавался в одном из интервью, что ему трудно справиться с навалившейся популярностью. Он чувствовал себя одновременно и самым счастливым и самым уязвимым человеком на свете. По рекомендациям врачей Харингтон посещает тренинги, практикуется в медитации для выхода из нынешнего психического состояния. Клиника находится в штате Коннектикут и стоимость месяца лечения в центре около $120 тыс.

Представитель актера прокомментировал данный период как перерыв в графике для решения некоторых проблем. Актриса Роуз Лесли, жена Харингтона, исполнившая в сериале роль одичалой Игритт, поддерживает актера.

В этом году состояние Харингтон ухудшилось в марте. Актер обратился за помощью к психотерапевту. Это была вынужденная мера после того как cоздатели сериала решили воскресить его персонажа, Джона Сноу, убитого по сценарию в финале пятого сезона. Актер признался, что ему лично воскрешение его киногероя далось очень нелегко, так как он оказался в центре внимания.

Сериал создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Первая серия вышла на экраны 17 апреля 2011 года. С тех пор сериал приобрел большую популярность во всем мире, премьеру заключительной серии финального восьмого сезона 19 мая посмотрели рекордные 19,3 млн человек.