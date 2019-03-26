Шнуров повел под венец звезду «Вечернего Урганта»

Группировка «Ленинград» презентовала музыкальный клип на новую песню «Кабриолет». Ролик опубликовали на YouTube-канале группы в этот вторник (28 мая).

В марте этого года лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров упоминал о роспуске коллектива. Общественность предположила, что видео станет последним для коллектива, так что музыканты постарались в очередной раз удивить публику и им это удалось.

Главную роль невесты в клипе исполнила Алла Михеева ведущая программы «Вечерний Ургант». По задумке невеста бурно отпраздновала девичник и теперь опаздывает на торжество. Чтобы успеть на собственную свадьбу на пляже Ласковый она с ветерком проехалась по улицам Петербурга, нарушая правила дорожного движения. В финале невеста все же успевает на торжество. У алтаря ее ждет возмущенный Шнуров в роли жениха. К слову, фото со свадебной аркой из клипа певец опубликовал несколько недель назад и ввел в заблуждение своих поклонников. Многие приняли кадры за фото с настоящей свадьбы музыканта. Шнуров же пошутил, что, мол, не хотел сам играть в клипе, а планировал пригласить на эту роль Максима Виторгана, ведь после расставания с Ксенией Собчак он теперь самый завидный жених.

Напомним, что свадьба лидера «Ленинграда» и дочери бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова Ольги состоялась еще осенью прошлого года. Для лидера «Ленинграда» этот брак стал четвертым. За несколько месяцев до свадьбы он расстался с супругой Матильдой (Еленой Мозговой), с которой прожил 11 лет.

Поклонники «Ленинграда», ролик одобрили, но большинство в очередной раз решили, что клип оказался гораздо ярче самой песни. Режиссером клипа выступила лауреат нескольких кинопремий Анна Пармас, известная свой работой над проектом «Осторожно, модерн!».