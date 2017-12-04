Анастасия Костенка поведала, что запланировала на первый день рождения дочери

Модель решила отметить праздник очень душевно, ведь это ее первенец.

В скором времени модель Анастасия Костенко и ее супруг Дмитрий Тарасов будут отмечать первый день рождения своей дочери Миланы. Для знаменитостей это станет значимым событием. Отметим, до этого такие праздники они отмечали каждый месяц. Благодаря такому событию подписчики Костенко задали ей вопрос, как она с супругом собирается праздновать день рождения.

Модель поведала, что запланировал: она пригласит аниматоров, фотографа и видеограф и, конечно же, родственники. Анастасия говорит, что первый день рождения в основном является праздником для родителей, а не для ребенка. Именно потому что Милана в основном ничего не запомнит, Костенко и Тарасов не станут сильно тревожить малышку.