Анастасия Костенко поведала, когда планирует вторую беременность

Рассказ модели прозвучал на фоне слухов, что жена Тарасова снова в положении.

Некоторое время назад стали появляться и бурно обсуждаться слухи о том, что супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждет второго ребенка. На этом фоне модель решила поведать, когда планирует вторую беременность. Анастасия опровергла все слухи о ее интересном положении, хотя и не отрицает, что хочет второго малыша. Во время общения со своими поклонниками Костенко обмолвилась, что они с супругом Тарасовым действительно думают о еще одном малыше. Однако сама модель готова на это только, когда полностью восстановиться после первой беременности.

Стоит отметить, что с рождения дочери Миланы прошло уже 10 месяцев, и фигуру Анастасия уже давно привела в форму. Сейчас Костенко в основном занимается воспитанием дочери, о чем говорят частые публикации в сети снимков. Также модель делиться с подписчиками секреты и особенности воспитания малышки.