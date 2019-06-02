Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини

Подписчикам модели Анастасии Костенко не понравился ее купальник.

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова выложила в своем Instagram аккаунте фото с отдыха. На снимке Анастасия позировала в купальнике оранжевого цвета.

Однако, публика не оценила это фото. Многие раскритиковали девушку за неудачно подобранный купальник, который по их мнению скрыл грудь модели. Были и те, кто пожаловался на неудачный фон на снимке.

По Сети ходят слухи, что модель беременна. Хотя сама Анастасия упоминала, что они с супругом желают воспитывать погодок. Но добавила, что вторая беременность наступит когда модель восстановиться после первой. На данный момент звездная пара футболиста и модели воспитывают дочь, которая родилась в 2018 году.

Некоторые из поклонников Анастасии предположили, что это фото было сделано, чтобы еще раз доказать, что она не в положении.

Тарасов и Костенко для многих являются идеальной семейной парой. Поклонники самого футболиста считают, что нынешняя супруга Дмитрия своей женственностью и красотой превзошла всех его предыдущих жен. Для Дмитрия Тарасова брак с Анастасией Костенко является третьим.