От вампира к летучей мыши: Паттинсон сыграет Бэтмена

Киностудией Warner Bros. Entertainment на главную роль Бэтмена в одноименном фильме Мэтта Ривза утвержден известный по роли вампира в киносаге «Сумерки» британский актера Роберт Паттинсон.

Известно, что ролью Брюса Уэйна также интересовался другой британец - Николас Холт, который до этого снимался в франшизе «Люди Икс». Ранее поступала недостоверная информация о намерениях студии утвердить в роли Бэтмена таких актеров, как Арми Хаммер, Крис Прат, Джейк Джилленхол, Майкл Фассбендер, Мэттью Гуд, Леонардо Ди Каприо и даже сыгравшего Супермена Генри Кавилла. В предыдущих лентах по комиксам DC воплощением на экране образа человека-летучей мыши занимались: Вэл Килмер, Кристиан Бэйл, Джордж Клуни, Майкл Китон и Бен Аффлек.

По заявлению постановщика киноленты, его задачей будет продемонстрировать совершенно иного Бэтмена. Привычный для зрителя образ Брюса Уэйна режиссер хочет показать с дугой стороны, в качестве непревзойденного детектива. Ривз отметил, что в картине будет вестись повествование о ранних годах супергероя, но подчеркнул, что между сценарием к фильму и комиксом «Бэтмен: Год первый» не будет ничего общего.

Ожидается, что съемочный процесс начнется уже в этом году. Премьеру картины планируют на 25 июня 2021 года.

Напомним, после знаменитой трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» сольных проектов о Бэтмене больше не выходило. Примеривший на себя костюм летучей мыши Бен Аффлек в картинах «Лига справедливости», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Отряд самоубийц» планировал поставить фильм, целиком посвященный его герою, но позже от этой идеи отказался.