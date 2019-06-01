В США назвали лучшего Бэтмена

Стали известны результаты опроса, согласно которым американские кинокритики определили того, кто лучше всего справился с ролью популярного героя комиксов и киноиндустрии.

По мнению жителей США, лучше всего роль Бэтмена исполнил актер Кристиан Бейл. За его кандидатуру свои голоса отдали 39 % опрошенных. Актер снялся в трилогии режиссера Кристофера Нолана. Совсем немного остался позади Майкл Китон (38 %). Он получил роль в фильме Тима Бертона.

За Бейлом и Китоном следуют Бен Аффлек и Джордж Клуни. Стоит отметить, что Вэл Килмер в роли Бэтмена зрителям понравился меньше всего. Если говорить про Джокера, то здесь без вариантов – роль Хита Леджера признана самой выдающейся.

Почетное второе место занимает Джек Николсон. Кроме того, лучшей Женщиной-кошкой, согласно опросу, признали актрису Холли Берри. На роль нового Бэтмена претендует Роберт Паттинсон. Совсем скоро ему предстоит примерить на себя маску защитника Готэм-сити. В таком аплуа его хотят видеть зрители в возрасте 29 лет, а те, кто постарше предпочитает ему Николаса Холта. Тем не менее, Паттинсон уже утвержден на роль Бэтмена.