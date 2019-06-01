В новом «Бэтмене» может появиться помощник главного героя – Робин

После то как персонаж Бэтмен нашел своего исполнителя, с каждым днем появляется все больше деталей о предстоящем фильме. Не исключается возможность появления второго нового персонажа – Робина.

По словам сценариста и режиссера Мэтта Ривза, в новой экранизации фильма о супергерое, будет встречаться множество злодеев. На этапе подготовки к съемкам, не исключено возможности появления уже всеми известных персонажей, таких как Женщина-кошка, Пингвин и Риддлер, также возможным является появление помощника Бэтмена – Робина.

На сегодняшний день такая информация остается лишь догадкой, но кастинги на главные роли уже проходят и в скором времени общественности будут известны актеры на эти и другие роли.

Стоит заметить, что в прошлый раз этот персонаж появлялся на экранах в 1997 году в фильме «Бэтмен и Робин». Помимо этого, Робин был заявлен в нескольких картинах, одна из них «Титаны».

Выход фильма в мировой кинопрокат планируется летом 2021 года. По предварительным данным это будет независимая трилогия. Роберт Паттинсон был выбран на роль стража ночи из нескольких претендентов, таких как: Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон и Арми Хаммер.