Владу Соколовскому грустно вспоминать о годовщине свадьбы с Ритой Дакотой

Певец оставил в сети неоднозначный пост, в котором вспомнил некоторые важные события.

Еще в прошлом году Влад Соколовский развелся с Ритой Дакотой. Причиной разрыва отношений стал сам артист, а точнее его измены. Сейчас звезды общаются, но это только ради дочери, ведь Дакота неоднократно говорила, что больше не вернется к бывшему супругу. 3 июня Дакота и Соколовский могли бы праздновать годовщину свадьбы. В честь такого дня Влад опубликовал в сети пост, который поклонники посчитали неоднозначным и странным. В публикации артист упомянул неудачный брак с Ритой, а также поведал о светлом событии, связанном с этой датой.

Выяснилось, что в этот день годовщину свадьбы празднуют родители Соколовского. В посте Влад попросил подписчиков оставить теплые слова в комментариях по поводу его родителей, а о свадьбе с Ритой ему грустно вспоминать. Отметим, что до этого момента мало кто обращал внимание на такое совпадение по датам, и Соколову досталось много критики. Многие не только заявили о неуместности поста, но и напомнили об изменах Дакоте. Так комментарии превратились в настоящую травлю.