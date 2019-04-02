Рита Дакота вернула обручальное кольцо экс-супругу Владу Соколовскому

После скандального расставания Дакоты и Соколовского прошлым летом, певица до сих пор отходит. На этот раз она решила избавиться от свадебного платья и обручального кольца.

Рита Дакота и Влад Соколовский создавали образ идеальной семьи. За короткое время в браке у пары родилась дочь Мия. Но случилось то, чего никто совсем не ожидал. Дакота узнала об изменах супруга. Со скандалом их пара разошлась еще прошлым летом.

Певица тяжело переживала развод и даже впала в депрессию. На данный момент исполнительница воспитывает их общую дочь, гастролирует и полностью отдает себя творчеству.

Огромную поддержку звезда находит в своих фанатах. В своем Instagram аккаунте Дакота опубликовала видео, где она фотографируется с огромной толпой фанатов, которые пришли на автограф-сессию.

Многие обратили внимание на то, что певица не носит обручальное кольцо. Позже поклонники исполнительницы поинтересовались за судьбу украшения. Рита не стала долго мучать фанатов и призналась, что кольцо отдала матери своего экс-супруга, а платье продала на благотворительность.

После ответа певицы у фанатов как ни странно, вопросов не убавилось. Многие стали предполагать зачем именно отдавать кольцо, ведь его можно просто продать, как платье. Были варианты, что украшение является семейной реликвией. Но данные изречения остались лишь предположением, ведь сама знаменитость на эти вопросы не ответила.

Сейчас Дакота считает, что сможет еще раз влюбиться и быть по-настоящему счастливой.