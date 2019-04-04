Поклонники умоляют Бритни Спирс вернуться на сцену

Исполнительница давно не занимается карьерой из-за проблем со здоровьем.

Некоторое время назад Бритни Спирс закончила лечение от нервозов. Сейчас артистка чувствует себя хорошо, о чем и рассказывает своим поклонникам. Она публикует в сети фото, видео с прогулок, занятиям спортом. На днях Бритни Спирс разместила на своей странице в сети видео, на котором зажигательно танцует под музыку. На записи исполнительница одета в короткие шорты и топ, а также демонстрирует фанатам прекрасную пластику. В завершении ролика Бритни запрыгивает на крышку рояля.

Поклонники незамедлительно отреагировали на публикацию, и пришли в восторг от видео. Также они умоляют Спирс вернуться на сцену и с нетерпением ждут ее официальных клипов. Отметим, до этого менеджер исполнительницы заявлял, что психическое здоровье звезды подорвано на столько, что она, скорее всего, никогда не вернется на сцену.