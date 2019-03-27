Меган Маркл «избавила» принца Гарри от не понравившихся ей друзей

Супруга герцога Сассекского настояла, чтобы благоверный перестал общаться с приятелями.

После того, как принц гари и Меган Маркл сыграли свадьбу, круг общения Гарри заметно поредел. Еще можно понять почему принц перестал дружить с Ниной Пинкхэм, которая являлась лучшей его подругой. Возможно, причиной стала банальная ревность. Однако недавно стало известно, что Гарри, которого всегда считали душой компании, остался без друзей. Его супруга Меган Маркл «избавила» благоверного от не понравившихся ей друзей.

Меган уверено заявляет, что некоторые из приятелей плохо влияют на ее возлюбленного. Приближенные к супружеской паре поведали, что после свадьбы принц Гарри порвал все отношения с другом детства. Модель Лиззи Канди, которая еще с 2013 года общается с Меган Маркл и друзьями принца заявила, что у Гарри и его друга детства действительно была крепкая дружба, они покрывали друг друга в различных происшествиях. Но сейчас верховодит Маркл, которая избавилась от всех друзей.