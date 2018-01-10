Рассекречены подробности знакомства принца Гарри и Меган Маркл. Долгое время пара скрывала детали, при которых состоялось их знакомство.

Несмотря на то, что уже в мае 2018 года принц свяжет себя узами брака с Меган Маркл, о личной жизни молодой пары практически ничего неизвестно.

Молодые люди не скрывали, что знакомство их было неслучайно. Однако долгое время общественность гадала, кто же стал сводником. Высказывались различные предположения. Среди подозреваемых была подруга Меган стилист Джессика Малруни. Она вхожа в круги высокопоставленных чиновников. Другие предполагали, что знакомству поспособствовала модельера Misha Nonoo.

Правда была установлена недавно. Оказалось, что свела пару подруга детства принца Гарри, Вайолет фон Вестенхольц. Она знала, как сложно Гарри познакомиться с обычными девушками и тем более найти родственную душу.

Меган Маркл и Вайолет познакомились, работая над совместным проектом в рекламной кампании Ralph Lauren. Тогда и родилась идея познакомить принца с американской актрисой.