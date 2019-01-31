Роза Сябитова организует «Дом-2» для пенсионеров

Используя чужой формат, телеведущая хочет не только заработать, но и вытеснить молодых с экрана.

Телеведущим, слава которых со временем снижается, неуютно даже от мысли, что их жизнь на экране может закончиться, поэтому они всеми способами пытаются не упустить угасающую популярность. К таким знаменитостям, предположительно, присоединилась Роза Сябитова, одна из ведущих программы «Давай поженимся». Журналистам она поведала, что собирается своим способом использовать чужой формат проекта «Дом-2». Ведущая собирается организовать телестройку для пенсионеров, чтобы не повторяться. Такие поступки со стороны Сябитовой выглядят так, как будто она собирается нажиться.

Помимо того, что у телеведущей не хватает своих идей для нового шоу, так она вместе со своей коллегой Василисой Володиной собирается повторить работу Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. Однако остается только один вопрос, нужен ли новый проект обществу, ведь «Дом-2» популярен только благодаря молодежи. Только время покажет, станет ли знаменит проект Сябитовой или нет.