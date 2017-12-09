В третий раз Роза Сябитова выходит замуж. Об этом стало известно от самой свахи в интервью журналу «Теленеделя».

Избранник Сябитовой является ее ровесником. Мужчине по имени Ринат 55 лет. Встретилась пара в сентябре на шоу «Давай поженимся», где ведущая выступила в роли героини программы. Однако, как выяснилось, познакомились они еще два года назад на Кипре. Роза Сябитова приезжала туда по работе. И оказалось, что с тех времен осталась даже фотоизображение, на которой влюбленные запечатлены совместно.

Ринат и Роза после знакомства не поддерживали общение. Но когда мужчина узнал об участии свахи в проекте в качестве невесты, то сразу позвонил ей и приехал в Москву.

Подробности предстоящей свадьбы не раскрываются. Сябитова после неудачного опыта своих лет стала суеверна. Это будет уже третий официальной брак телесвахи. Известно только то, что замуж она выходит за человека финансово обеспеченного и со своей недвижимостью.