Международный фестиваль «ПетроДжаз» порадует поклонников особенной программой

В середине июля в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «ПетроДжаз». В этом году программа обещает быть особенной, на фестиваль приедут джазовые исполнители всего мира.

«ПетроДжаз» - это международное ежегодное событие в джазовом творчестве. Фестиваль объединяет более двух сот исполнителей джаза, а насладиться душевной музыкой приходят больше ста тысяч поклонников.

В Санкт-Петербург приедут коллективы из 30 стран мира – из Дании, Эстонии, Аргентины, Латвии, Норвегии, Испании, Израиля, Германии и так далее. Любителям джаза удостоится честь послушать уникального американского джазмена Куинна ДеВо. Из Дании приедет самый титулованный музыкант Якоб Анденрсков, он будет выступать со своим ансамблем RESONANCE.

Так же фестиваль посетит британский бас-гитарист Шез Раджа. Музыка лучшего ученика Маркуса Миллера покорит своей мелодичностью в стиле индо-джаз-фанка.

Кроме этого, на фестивале впервые прозвучит программа эксклюзивного армянского джаза. Джазовые исполнители Петербурга ярко дополнят джазовые выступления.

Джазовый праздник будет длиться три дня с обеда до позднего вечера на площади Островского. Послушать выступления сможет каждый, ведь вход свободный.