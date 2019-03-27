«Международная Театральная олимпиада» впервые пройдет в двух государствах одновременно

«Театральная олимпиада» международного уровня проводится с 1995 года в одном из государств мира. В 2019 году олимпиада пройдет сразу в двух странах – в Японии и России. В России «Театральная олимпиада» стартовала сегодня (7 июня) во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра.

Основной целью мероприятия является привлечение к миру театра как можно больше людей. К слову, олимпиада организована под эгидой Года театра.

Вскоре, жители Приморья смогут увидеть спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя «Женитьба». Исполнительной группой являются театралы Александровского театра из Санкт-Петербурга. Художественный руководитель группы Валерий Фокин сообщает, что постановка выбрана неслучайно, а в преддверии 200-летия Гоголя.

Также зрителям Магаданской области, Сахалина и Камчатки удастся посмотреть постановки японского театра SCOT (Suzuki Company of Toga), театральной компании El Local Espacio de Creacin (Барселона, Испания), Национального театра Финляндии.

Дальневосточные регионы смогут наслаждаться выступлениями до конца июня. Основной площадкой станет Александровский театр Санкт-Петербурга. В середине июня пройдет фестиваль уличных театров на площади Островского. Своё мастерство покажут коллективы из Нидерландов, Франции, Польши, Германии. Также в мероприятии будут участвовать российские творческие команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятия продляться до декабря текущего года. За это время объединяться около 50 известных коллективов всего мира.