В Нью-Йорке бесплатно покажут «Анну Каренину»

Каждый год в Нью–Йорке проходит фестиваль искусств «Вишневый сад», где на этот раз будет организован бесплатный показ фильма «Анна Каренина. История Вронского» режиссера Карена Шахназарова.

Трансляция этого фильма будет проходить в парке, расположенном в районе Стейтен Айленд. Место проведения фестиваля выбрано не случайно – именно там проживает значительное число русскоговорящего населения. Продюсер фонда фестиваля «Вишневый сад» Мария Шкловер пояснила, что показ «Анны Каренины» даст старт этому ежегодному фестивалю искусств на территории Нью-Йорка. Также Мария Шкловер подчеркнула, что показ на открытом воздухе будет абсолютно бесплатным, а просмотр кинофильма будет сопровождаться субтитрами на английском языке. Отметим, что «Анна Каренина» будет не единственной картиной, которую покажут на данном фестивале: в рамках закрытия будет показан еще один русский фильм «Москва слезам не верит». Помимо просмотров кинолент зрителям будет дана возможность посетить спектакль Академического театра имени Вахтангова «Маскарад», премьера которого состоится в Нью-Йорке, а затем артисты труппы посетят Бостон, где на сцене театра Cutler Majestic Theater 18 и 19 июня представят свою новую работу.