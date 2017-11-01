Владимир Путин торжественно поздравил Московскую консерваторию со 150-летним выпуском

Президент России выразил свои искренние поздравления всем преподавателям, аспирантам и выпускникам в честь 150-летия юбилейного выпуска Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Владимир Владимирович с гордостью отметил, что консерватория находится на этапе подъёма и развития. При её участии проводятся международные фестивали, авторитетные мероприятия, концерты, а также реализуются разнообразные творческие проекты. Президент с благодарностью рассказывал об учащихся и преподавательском составе. Ведь благодаря таким преданным музыке и творчеству людям сохраняется историческое наследие музыкального искусства страны.

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского берет своё начало в 60-х годах. На сегодняшний день учебное заведение является одним из лучших мировых учебных учреждений. Выпускниками великой консерватории были: альтист Юрий Башмет, композитор Александра Пахмутова, композитор Николай Метнер, скрипач Игорь Ойстрах, пианисты Давид и Владимир Ашкенази, композитор Сергей Рахманинов и множество других мировых знаменитостей.

Глава государства обратился к выпускникам с наилучшими пожеланиями и наставлениями.