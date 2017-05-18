В России впервые выступят Alice In Chains

Группа, которая вместе с Nirvana, Soundgarden и Pearl Jam в 90 годах задавала направление развития всей мировой рок-музыки, выступит в России.

Первое выступление легенд гранжа Alice In Chains в России состоится 18 и 20 июня. 18 июня музыканты выступят в Петербургском клубе А2, а 20 июня посетят Adrenalin Stadium в Москве. В России Alice In Chains презентуют свой первый после пятилетнего перерыва альбом Rainer Fog.

Группа заслуженно занимает место одной из самых талантливых представителей эпохи гранжа. Несмотря на то, что главная фигура группы и обладатель прекрасного голоса Лейн Стейли умер в 2002 году, Alice In Chains уверенно продолжают идти вперед и записывают альбомы с новым вокалистом Уильямом Дювалем.

С ним группа выпускает уже третий альбом подряд, а в этом году всем российским поклонникам Alice In Chains выпадет возможность посетить 2 их концерта. Там они смогут не только вживую оценить материал с нового альбома, но и послушать классические композиции группы, среди которых будут вещи, полюбившиеся всем поклонниками рок-группы и исполненные оригинальным вокалистом Лейном Стейли.