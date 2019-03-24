Раффайзенбанк сделает подарок поклонникам Metallica

В Лужниках 21 июля состоится концерт известной группы Metallica. Раффайзенбанк поддержит это мероприятие, сделав подарок всем желающим посетить выступление.

На концерте будет возможность услышать все известные композиции группы, а также оценить живьем их 10 студийный альбом. Стоит отметить, что концерты американцев в России практически каждый раз вызывают живой интерес и попадают в топ музыкальных мероприятий года. Билеты приобретаются заранее, а чем ближе день концерта, тем труднее становится попасть на концерт.

Раффайзенбанк предоставляет поклонникам Metallica принять участие в розыгрыше билетов.

Так, новым клиентам банка нужно открыть накопительный счет или приобрести карту в период с 1 по 30 июня, а тем, кто уже пользуется услугами Раффайзенбанка, предлагается оформить кредитную карту, либо открыть индивидуальный счет в рамках указанного временного периода.

Директор маркетинга Раффайзебанка Иван Курочкин отметил, что побывать на шоу Metallica желает практически каждый меломан, а банк готов оказать помощь людям в их стремлении получить яркие и незабываемые впечатления. Заметим, что в феврале 2018 года Metallica стала обладателем «Нобелевской премии по музыке».