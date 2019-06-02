Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой в Instagram

Режиссеру пришлось открыто попросить прощения за один из фильмов, после столкновения со светской львицей на «Кинотавре».

Константин Богомолов публично покаялся за шутливый фрагмент фильма, показанного полгода назад на одном из светских мероприятий. Сделать это пришлось после встречи с Оксаной и ее супругом на фестивале «Кинотоавр». По воле организаторов пары Богомолов-Собчак и Лаврентьева-Цыпкин сидели на соседних местах. Константин почувствовал напряжение и решил, что пора извиниться перед Оксаной и Александром, если их задел его ироничный фильм-пародия.

Но такие извинения светскую львицу не устроили. Лаврентьева потребовала извиниться публично, так же как их оскорбил режиссер. Богомолов сначала отказался, но затем разместил на странице в Instagram пост:

«И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите, если сделал вам больно!»

Обиду Оксана затаила за ироничный фильм режиссера, показанный на 10-летие журнала Tatler. Видео прошлось по многим героям светских хроник. Но особенно он задел Лаврентьеву. В эпизоде под названием «Кошачье сердце, или Влюбленный Цыпкин» авторы показали девушку, которая подобрала бездомного кота и принесла к себе домой. Потом она повела животное к стилисту, чтобы тот привел котенка в презентабельный вид. Оксану задел намек авторов на то, что до женитьбы на девушке Александр был не очень известен в светских кругах.

За фрагмент фильма уже пришлось публично извиниться продюсеру Михаилу Друяну.

На пост-извинение Богомолова ответил в комментариях супруг Оксаны. Он поблагодарил Константина и написал, что теперь инцидент исчерпан.