Кэтти Перри обвиняют в смерти 89-летней монашки

Артистка судится с орденом монашек из-за трех гектаров земли.

Последняя сестра ордена Пресвятой и Непорочной Девы Марии, которая еще жива, Рита Калланан обвиняет исполнительницу Кэтти Перри в смерти одной из монашек. Напоминаем, что история вокруг данного монастыря в Лос-Анджелесе началась еще в 1972 году. В то время группа монашек собрали средства, чтобы приобрести три гектара земли для своей обители. Собрать нужную сумму помогли предприниматели, договорившись арендовать помещения. Однако в 2015 году архиепископ Лос-Анджелеса решил, что он имеет полное право распоряжаться землей и продал ее артистке Кэтти Перри. Стоимость земли оценили в 14,5 млн долларов. Отметим, в этом же году обитель монашек продали бизнес-леди Дане Холлистер.

Именно двойная продажа земли и стала причиной для судебного разбирательства, которое привело к тому, что Рита Калланан потеряла не только здоровье и дом, но и подругу и сподвижницу. Дело в том, что на одном из заседаний 89-летняя монашка Кэтрин Роуз Хольцман потеряла сознание и умерла. Это произошло перед встречей с адвокатами исполнительницы. Калланан утверждает, что смерть ее сестры-монахини на руках артистки. Сейчас эта монашка не встает и находится в доме престарелых, где передвигается с помощью инвалидного кресла.