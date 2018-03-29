Умер американский актёр Люк Перри, игравший в «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл»

Люк Перри, актер, сыгравший Дилана в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и одно из лиц, определивших развитие телевидения в девяностых, умер 4-го февраля в Лос-Анджелесе. Ему было 52 года. 27 февраля Перри перенес инсульт у себя дома. С тех пор его поместили в больницу на севере города. В тот же день было объявлено, что Фокс намерен возродить сериал, который сделал его кумиром для целого поколения актеров.

Представитель Перри, Арнольд Робинсон, подтвердил смерть актера в 10 часов утра в понедельник по местному времени в Лос-Анджелесе. Когда он умер в больнице Святого Иосифа в Бербанке, его сопровождали его мать, его братья, двое его детей, его невеста и его бывшая жена, а также другие близкие родственники и друзья. «Семья ценит огромную поддержку и молитвы за Люка во всем мире и уважительно просит уединения в этот момент боли», - сказал Робинсон.

В последнее десятилетие Перри в основном играл второстепенные роли в успешных сериалах. Более молодое поколение зрителей знали его как отца Арчи Эндрюса в сериале «Ривердэйл». Его последней работой стало появление в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который еще не вышел.