Стивен Спилберг начал работу над «необычайно страшной историей»

Знаменитый режиссер и обладатель премии «Оскар» пишет сценарий для ночного сериала.

Стивен Спилберг приступил к работе над своим новым проектом для видео-сервиса Quibi. Режиссер рассказал, что у него имеется некая «необычайно страшная история», а для создания еще более пугающей атмосферы он высказал пожелание о том, чтобы ее смотрели исключительно в ночное время суток.

Основатель Quibi Джеффри Катценберг рассказал об этом на Международном кинофестивале Banff. По его словам, Стивен Спилберг обратился к нему и заявил о своем желании начать сотрудничество, на что Джеффри Катценберг дал положительный ответ.

Учитывая стремление Стивена Спилберга, чтобы сериал могли увидеть лишь с наступлением темноты, разработчики видео-сервиса решили привязать показ к часовым поясам.

В связи с этим ознакомиться с новым творением режиссера получится только ночью. Глава Quibi также рассказал, что Стивен Спилберг написал уже больше половины эпизодов для «необычайно страшной истории». Планируется около 10-12 серий. А презентация новой работы Стивена Спилберга на видео-сервисе Quibi намечена на апрель 2020 года. Заметим, что основной контент видео-сервиса Quibi составляют непродолжительные ролики примерно по 10-15 минут.