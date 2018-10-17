Группу Radiohead «обокрали» хакеры

Британская рок-группа Radiohead представила вниманию публики 18 часов музыкального материала, за которые похитители требовали выкуп в размере $150 тыс.

Гитарист Radiohead Джонни Гринвуд рассказал, что на минувшей неделе хакеры «обокрали» минидиск вокалиста группы Тома Йорка, на котором находились раритетные записи Radiohead со времен появления их знаменитого альбома 1997 года OK Computer. Взамен похитители потребовали $150 тысяч и вдобавок пригрозили, что вынесут эти записи на всеобщее обозрение.

Группа решила опубликовать все 18 часов записей в интернет. Вырученные средства от скачивания архивного материала музыканты планируют направить на благотворительность – деньги пойдут в поддержку экологического движения Extinction Rebellion.

Группа Radiohead появилась в 1995 году. Карьера музыкантов складывалась очень успешно: они записали 8 альбомов, каждый из которых становился платиновым или золотым. Кроме того, Radiohead 14 раз становились номинантами на получение премии «Грэмми». В декабре 2018 появилась информации о вхождении Radiohead в зал славы рок-н-ролла.