На Лану Дель Рей напали во время концерта

На американскую певицу Лану Дель Рей напал мужчина во время ее выступления. В интернете распространилось видео с инцидентом.

На ролике, который можно увидеть в сети, заметно, как мужчина преодолевает ограждение к сцене и буквально сбивает с ног Лану Дель Рей во время концерта в Антверпене (Бельгия).

Представители певицы и сама Лана еще не комментировали то, что произошло. Однако в социальных сетях поклонники исполнительницы обеспокоены и осуждают действия фаната. Нашлись и те, кто посчитал, что мужчина не хотел причинять Лане вред.

Стоит отметить, что это не первая история с безумными фанатами, которая случилась с певицей. В феврале этого года в сети один из поклонников опубликовывал угрозы в адрес Ланы. Позже появилась информация, что тот собирался ее похитить, а в момент задержания у него изъяли нож.

Так же был скандальный случай после того, как Лана обвинила известную группу Radiohead в плагиате. Тогда хейтеры оскорбляли девушку в интернете и даже отправляли ей изображения крыс.

К слову, Лана Дель Рей продолжает свое мировое турне «LA to the Moon Tour» в поддержку вышедшего в прошлом году альбома, который был номинирован на Grammy.