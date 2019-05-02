Татьяна Лазарева поведала, как спасти брак от краха

Артистка советует «передоговариваться».

Некоторое время назад артистка Татьяна Лазарева и ее супруг Михаил Шац озвучили сериал «Семейный брак», в котором главные герои пытаются спасти свой брак. Именно эта картина натолкнула знаменитость на то, чтобы поведать, как спасти брак от краха в реальной жизни. Лазарева говорит, что бороться за отношения должны двое, а не кто-то один. Также артистка уверенна, что в браке не стоит манипулировать партнером детьми, стоит разговаривать о проблемах. Иногда даже стоит обратиться к семейному психологу и рядом со специалистом обсудить все накопившееся.

Если каждый раз садиться и «передоговариваться», то даже психолог не понадобиться. Помимо этого Татьяна Лазарева говорит, что не стоит жить с человеком только ради детей, так как в такой семье зачастую несчастливы все. В отношениях взрослых людей главное сначала слушать себя, а потом партнера, в противном случаи все попытки будут насмарку.