Певица Игги Азалия 9 месяцев скрывала беременность

Звезда неожиданно для всех родила сына от 23-летнего рэпера Playboi Carti.

Певица Игги Азалия впервые стала мамой в конце апреля. 9 месяцев звезда удачно скрывала беременность, а затем роды. Накануне в личном Instagram она поделилась, что родила сына.

30-летняя хип-хоп исполнительница призналась, что долго подавляла желание поделиться с миром своим счастьем. Она не хочет делать жизнь сына публичной, но так сильно любит малыша, что не может и дальше притворяться, утаивать «грандиозную новость» от мира. Отцом ребенка стал 23-летний рэпер Playboi Carti, с которым она вместе с 2018 года.

Фото из Stories @ itsiggybitchesl

О пополнении у пары первым сообщил DJ Akademiks: 1 мая в соцсетях он поздравил артистов с рождением младенца. Однако тогда новость не получила официального подтверждения. Поклонники также были в недоумении, ведь Игги Азалия ни разу не выдала интересное положение: даже на фото и выступлениях не было видно округлого живота.

В декабре 2019, будучи на 5-м месяце беременности, Игги написала в Instagram о разрыве с Playboi Carti, но даже тогда никак не выдала интересное положение. Вскоре влюбленные помирились и осыпали друг друга признаниями в любви.

Фото из Instagram @ itsiggybitchesl

В ноябре 2019 грабители украли из особняка пары драгоценности на 26 млн долларов. К счастью, сильное потрясение никак не повлияло на беременность звезды.