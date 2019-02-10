София Каштанова назвала первенца не русским именем

Актриса рассказала несколько тайн из своей личной жизни своим поклонникам. Два месяца назад София впервые стала мамой и назвала сына иностранным именем – Джордж.

Звезда телесериала «Полицейский с рублевки» родила сына в Мексике. По этому поводу она поделилась в своем интервью. Вместе с бойфрендом они изначально хотели назвать мальчика Георгием, но передумали, потому что для Мексики это имя будет звучать не очень. Пара уверена, что, благодаря им, Джордж вырастит отличным человеком. Про своего избранника актриса говорить не любит, хотя поделилась с прессой, что он отличный человек и никак не связан с шоу-бизнесом.

Ходили слухи, что у Каштановой роман с режиссером сериала «Полицейский с Рублевки» Ильей Куликовым. Но, в своём интервью опровергла эту информацию, пояснив, что с Ильей их связывают исключительно дружеские и рабочие отношения.

Фанатов так же интересовала, почему именно Мексика. Ведь многие звезды выбирают для родов Америку или Европу. На своей страничке в Instagram София рассказала причину. Когда она была маленькой, мама познакомилась в аэропорту с мексиканцем и, после долгого романа по переписке, он предложил ей руку и сердце. Далее маленькая Соня с мамой переехали в молодую деревню Мексики. Нетронутая природа, свежий воздух и отсутствие большого потока туристов – вот главные и самые теплые воспоминания о детских года.

София Каштанова имела опыт медицинского обслуживания в Москве. Ей назначали очень много лекарств и постоянное наблюдение у врачей. В Мексике, наоборот, получила удовольствие от беременности, хотя уровень медицины на уровне ниже среднего.