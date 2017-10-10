Звезда «Дома-2» Илья Яббаров расстался с возлюбленной из-за ребенка

Алена Рапунцель 7 февраля родила своего первенца от бывшего избранника.

Недавно стало известно, что Алена Рапунцель родила первенца от Ильи Яббарова. Сама Алена неоднократно говорила, что будет воспитывать ребенка без помощи отца. Однако Яббаров придерживается другого мнения: он собирается участвовать в жизни малыша. Илья сообщил, что он сам вырос только с мамой, поэтому он понимает, как ребенку будет тяжело. Недавно Яббаров в интервью заявил, что расстался со своей девушкой Маргаритой Ларченкр из-за ребенка. Девушка не стала мириться с тем, что у ее возлюбленного родился наследник.

Однако, несмотря на все невзгоды, Илья собирается помогать сыну, уделять ему время, показывая, что он хороший отец. Помимо этого Илья Яббаров сказал, что хочет восстановить отношения с Аленой Рапунцель, хотя бы дружеские, так как у них появилась прочная связь – малыш, которому нужна и мама, и папа. Участник телестройки надеется, что Алена не станет мешать ему видеться с ребенком.