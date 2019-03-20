Звезда «Дома-2» Илья Яббаров впервые увиделся с сыном за два месяца

Самый скандальный участник телестройки снова появился в жизни своего наследника только, когда малышу исполнилось три месяца.

Зрители, следящие за жизнью участников «Дома-2» Ильи Яббарова и Алены Рапунцель, узнали, что мужчина не виделся с сыном два месяца. Только недавно Илья впервые показался перед наследником, в день, когда ему исполнилось три месяца. Бывшая пара постоянно скандалит, а Алена вообще заявила, если Яббаров хочет видеться с сыном, то все это должно быть на законных основаниях. Сейчас девушка считается матерью-одиночкой, она настаивает, чтобы Яббарова вписали в свидетельство, только после этого Илья сможет видеться с наследником.

Однако новоиспеченный папа пока не спешит принимать решение. За последние два месяца Илья не виделся с малышом, что удивляло не только Алену, но и руководство проекта. Оказалось, что Яббарову не пришлось ехать к Алене и сыну, сама Рапунцель вместе с малышом приехала на Периметр. Отметим, в сети появилось видео с праздника. На нем Дмитрий Дмитренко обратился к Яббарову, что малышу сегодня три месяца. На это Илья заявил, что не знал об этом. Возможно, именно из-за этого Алена Рапунцель вместе с сестрой Ольгой не скрывали, что им не приятна компания Ильи.