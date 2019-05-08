Илья Яббаров в восторге от первого слова своего наследника Богдана

Мужчина так увлекся воспитание сына, что даже решил поехать в родной город своей бывшей возлюбленной Алены Савкиной.

Сейчас бывший участник «Дома-2» Илья Яббаров поехал к экс-избранницы Алены Савкиной (Рапунцель) во Владивосток. Пока мужчина еще не добрался до пункта назначения. Недавно Илья опубликовал на своей странице в сети короткое видео, которое ему прислала Алена. На ролике сын Яббарова Богдан весло общается на своем языке. Однако бывший участник телестройки пришел в восторг от записи. По его мнению, среди обычных детских звуков малыш произнес первое слово наследника – «мама». В возрасте Богдана – это, конечно, сомнительно, но Илья много раз пересматривал запись и не изменил мнение. Об этом мужчина также поведал и своей бывшей избраннице Савкиной.

Напомним, что Илья Яббаров закрыл свой профиль в сети из-за трудного разрыва с Маргаритой Ларченко. Дело в том, что девушка следит за Ильей, даже подписчикам сообщила, что отказывается верить в отцовскую любовь. Ларченко считает, Яббаров отправился к сыну не из-за него самого, а чтобы вернуться на проект. Сам же Илья на днях сообщил, что в Москве обзавелся прекрасной работой и возвращаться на телестройку не собирается.