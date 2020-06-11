Фанаты «Аквамена» призывают заменить в фильме Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Неприязнь поклонников франшизы подогрел резонансный развод исполнительницы роли Меры с «пиратом» Джонни Деппом.

Бурное расставание актрисы Эмбер Херд и звезды франшизы «Пираты Карибского моря» Джонни Деппа привело к тому, что фанаты супергеройского фэнтези «Аквамен» начали подыскивать замену исполнительнице роли Меры. Сначала поклонники Царя Семи Морей попытались сосватать ему Эмилию Кларк памятуя о том, как гармонично они выглядели в роли супругов в «Игре Престолов», а потом переключили свои симпатии на жену Райана Рейнольдса Блейк Лайвли. В Instagram-аккаунте художника spdrmnkyxxiii появилось изображение Блейк в образе королевы Атлантиды. Подписчики признали, что холодное и отстраненное лицо актрисы как нельзя лучше подходит к образу подводной королевы.

Неприязнь фанатов «Аквамена» к Эмбер усилилась после того, как достоянием общественности стали сцены домашних разборок звездного семейства, поэтому зрители даже организовали петицию, в которой призывают создателей фильма заменять актрису. А художники уже «примеряют» образ Меры на голливудских красавиц.

Боссы компании Warner Bros. пока не подтвердили слухи об уходе Херд из проекта, да и сама петиция вряд ли станет поводом менять исполнительницу роли королевы Атлантиды. Вот только фанатские инсталляции появляются в Сети с завидной регулярностью, и это может навредить карьере Эмбер.