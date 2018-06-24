Джонни Депп дважды исправил татуировку на руке

Джонни Депп красными чернилами внес исправление в татуировку на костяшках пальцев, которую некогда сделал в честь своей жены Эмбер Херд. Некоторые СМИ уже расценили поступок актера как свидетельство того, что он никак не может забыть свою бывшую после развода.

Раньше таблоиды писали, что после развода Депп снова начал пить и решил писать мемуары на печатной машинке. Теперь широкую огласку среди журналистов и поклонников получило появление кроваво-красной буква А на правой руке актера. Изначально на костяшках Деппа было выбито прозвище Эмбер SLIM (худышка), пишут издания. После тяжелого расставания одну букву актер подправил, и на его руке читалось SCUM (мразь). И вот теперь музыкант из группы Деппа Hollywood Vampires выложил в своем Instagram фото руки актера, на которой отныне красуется слово SCAM (обман).

Это не первый случай, когда голливудская звезда меняет свои тату, посвященные подружкам. Когда-то в честь Вайноны Райдер Депп выбил надпись «Вайнона навсегда». Позже он изменил ее на «Вино навсегда».

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Однако прошло чуть более года, и Херд подала на развод, обвинив мужа в рукоприкладстве и оскорблениях.