Новый фильм Джонни Деппа снят с проката за месяц до выхода

Джонни Депп снова оказался в центре скандала. На этот раз кинокомпания Global Road Entertainment за месяц до предполагаемой премьеры сняла с проката новый криминальный экш с участием актера – «Город лжи».

Как сообщают американские СМИ, причиной такого решения стал судебный иск в отношении Деппа, который подал в суд Лос-Анджелеса один из менеджеров съемочной группы картины Грегг Брукс. Напомним, в начале мая стало известно, что актер бросился с кулаками на Брукса, который пытался объяснить звезде, что вышло время для проведения натурных съемок на одной из улиц Города ангелов. В результате Деппа, который, к тому же, был навеселе, едва ли не силой увели с площадки.

В «Городе лжи» Джонни Депп сыграл детектива Рассела Пула, который проводит расследование убийства реперов Тупака Шакура и Бигги Смолса. Фильм должен был выйти на большой экран 7 сентября. Однако теперь его дальнейшая судьба не известна. Global Road не сообщает, на какой срок перенесен релиз картины и выйдет ли она в прокат вообще.