Джонни Депп чуть не устроил пьяную драку на съемках

Джонни Депп снова оказался в эпицентре скандала – он чуть не избил одного из менеджеров съемочной группы своего нового фильма «Лабиринт».

В этом криминальном экшне Депп играет детектива Рассела Пула, который расследует убийство. Натурные съемки проходили на одной из улиц Лос-Анджелеса. В момент работы над очередным эпизодом менеджер группы попытался объяснить режиссеру картины, а затем и Джонни Деппу, что закончилось оговоренное время перекрытия улицы. В ответ актер, который, по словам очевидцев, целый день прикладывался к бутылке, чуть не набросился на «обидчика» с кулаками.

Возбужденный алкоголем и работой Джонни кричал, что даст менеджеру 100 тысяч, если тот попробует ударить звезду. В результате коллегам пришлось буквально силой уводить рассвирепевшего Деппа с площадки.

Позже режиссер «Лабиринта» Брэд Фурман попытался убедить репортеров, что произошедшее на площадке – мелочь, которая не стоит внимания.