Джонни Депп исполнил песню Дэвида Боуи

Актер и музыкант вместе со своей «звездной» группой The Hollywood Vampires сделал кавер-версию на композицию Heroes Дэвида Боуи.

На канале earMUSIC в YouTube стал доступен видеоролик, в котором фигурируют все участники группы.

Нужно отметить, что в состав The Hollywood Vampires входит известный вдохновитель Мэрилина Мэнсона шок-рокер Элис Купер, гитарист Aerosmith Джо Перри и сам Джонни Депп.

Основана она была в 2015 году, а свое название получила в честь одного известного питейного заведения. Основная идея The Hollywood Vampires – как можно более точно передать дух и атмосферу клуба, в честь которого они были названы.

Часть клипа группы была снята в Берлине в Hansa Studios – именно там был записан оригинал исполняемой кавер-версии на песню Дэвида Боуи. Стоит напомнить, что Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года от рака печени, с которым боролся на протяжении полутора лет, испытав за это время 6 инфарктов. Несмотря на это, уже после смерти музыканта, в июле 2016 года вышел новый альбом The Gouster, на котором были представлены ранее не издававшиеся композиции.