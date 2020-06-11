«Унесенные ветром» – предвестник новой «охоты на ведьм» в Америке?

На днях сервис HBO Max закрыл доступ к культовому фильму из-за «изображения расовых предрассудков».

кадры из фильма «Унесенные ветром»

«Унесенные ветром» — фильм 1939 года. Он изображает рабовладение таким, каким оно было на момент написания одноименного романа Маргарет Митчелл. В эпоху гражданской войны в 1870-е годы. Компания обещает вскоре вернуть фильм, но уже вместе с обсуждением «исторического контекста» и порицанием расовой дискриминации.

Еще один прецедент — Paramount Network снял с показа очередной сезон сериала «Полицейские» (Cops) за 5 дней до премьеры. Видимо, скоро Америку ждет пересмотр культурного наследия. Ещё не один фильм и не одна книга попадут в «черный список» по расистскому признаку.

Возможная причина начинающейся «охоты на ведьм» — расплата за лицемерие американской культуры. Америка, с одной стороны — страна «равных возможностей». С другой — страна, которая сформировалась в эпоху рабовладения. Потомки тысяч чернокожих, вывезенных из Африки, еще не забыли этого. Они ежедневно сталкиваются со скрытой бытовой дискриминацией. Хотя с экранов на них глядят темнокожие актеры. И даже президентом стал Обама.

Ситуацию постоянно подогревает нынешний президент Трамп. Его многие публичные люди открыто называют расистом. Он явно делает ставку на разъединение общества. Тимоти Снайдер, именитый американский историк, пишет, что мирные протесты идут по всей стране. В каждом, даже маленьком городе. На улицы вместе с темнокожими массово выходят и белые. Это крупнейшие гражданские волнения за всю историю страны, считает историк.

33 сезон документального сериала Cops пока не выйдет на экраны

Раскол прошёл даже среди полицейских. Часть их приняла сторону протестующих, а часть — за наведение порядка «жесткими мерами». Как и Трамп, сторонников которого в стране сегодня насчитывается около 40%. Это делит США на 2 примерно равных лагеря.

А значит, «Унесенные ветром» и «Копы» — предвестники надвигающегося шторма. Америку ждут новые гражданские потрясения и «охота на ведьм» — когда будут выискиваться малейшие намёки на расизм в фильмах, книгах, публикациях и поведении граждан.

Численность темнокожего населения Америки на 2010 г составляла 38,9 млн человек, или 13%. Белых в возрасте от 35 лет — 64% и соотношение постоянно меняется в пользу меньшинств. Среди детей, младше 5 лет, только испаноязычных — 25% от общего числа.